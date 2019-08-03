В Татарстане пастух снял на видео реку с молочным цветом воды

Житель Аксубаевского района Татарстана снял на видео реку Малую Сульчу, которая приобрела странный окрас воды. На кадрах видно, что вода стала «молочной». Видео опубликовано в соцсети.

«У нас в районе экологическая катастрофа, - комментирует кадры автор видео. – Смотрите, что с нашей речкой. Вонища, как в канализации!»

Автор видеоролика – местный пастух, утверждает, что такая картина происходит каждое утро. По его словам, он уже видел на берегу реки умершего бобра, обращался к экологам, но реку, находящуюся в природоохранной зоне продолжают загрязнять. В этом он винит местный маслозавод.

«Полный кошмар! Наш маслозавод творит вот такое вот. Главное, вчера вечером подъезжал, была речка чистая, вожжа прозрачная. По каждое утро происходит вот такое. Видимо, ночью сбрасывает свои отработки».

Также автор призывает распространять видеоролик в соцсетях, чтобы остановить загрязнение реки.