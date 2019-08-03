Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

14:39, сегодня
В Татарстане пастух снял на видео реку с молочным цветом воды
12:55, сегодня
В Татарстане внедорожник разгромил гараж, вылетев с дороги
12:18, сегодня
В России приняли закон о сдерживании цен на бензин и дизель
11:25, сегодня
В Казани коммунальщики вырыли траншею, оставив автомобиль «в заложниках»
10:43, сегодня
В Татарстане ликвидировали наркопритон в квартире
09:07, сегодня
«Рубин» встретится с ЦСКА на Центральном стадионе Казани
08:16, сегодня
Под Зеленодольском легковушка протаранила забор
07:19, сегодня
В Казани снова ожидается дождь
17:07, 03.08.2019
В Зеленодольском районе лихач на «Ладе» чуть не влетел в здание мечети
15:04, 03.08.2019
В Челнах мужчина лишился автомобиля, пытаясь сдать его в аренду
14:28, 03.08.2019
Казанец начал одиночный пикет у стен Кремля в поддержку московских манифестантов
13:47, 03.08.2019
В Татарстане на трассе погиб водитель мотороллера, два человека пострадали
12:49, 03.08.2019
В Зеленодольске на улице Жукова убрали все незаконно установленные гаражи
12:15, 03.08.2019
Реконструкцию НКЦ «Казань» завершат к осени 2020 года
11:56, 03.08.2019
Путин увеличил размер детских пособий с 50 рублей до прожиточного минимума
10:32, 03.08.2019
Пьяная челнинка перепутала окно с дверью и попыталась выйти с 8 этажа
10:00, 03.08.2019
«За осла ответишь!»: в Казани в День ВДВ разбили нос аниматору в костюме
09:39, 03.08.2019
В РТ пассажирский автобус столкнулся с фурой: пострадали 11 человек
08:57, 03.08.2019
СМИ: казанский «вор в законе» Рома Сыч прибыл в пересыльную тюрьму
08:50, 03.08.2019
Сегодня в Казани синоптики прогнозируют дождь и температуру +9
17:53, 02.08.2019
СМИ: казанский «вор в законе» Рома Сыч прибыл в пересыльную тюрьму
17:27, 02.08.2019
В Набережных Челнах в день ВДВ по городу разъезжал броневик
17:24, 02.08.2019
Долгострой «МЧС» в Казани начнут строить после получения гарантий
17:15, 02.08.2019
ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой
16:20, 02.08.2019
ProKazan.ru запускает авторские колонки казанских блогеров
16:11, 02.08.2019
В Татарстане экс-директор кадетской школы присвоил бюджетные деньги
16:09, 02.08.2019
Тест: сможешь ли расшифровать эти аббревиатуры?
16:06, 02.08.2019
Татарстанские синоптики предупредили об ухудшении погоды на следующей неделе
14:34, 02.08.2019
Казанец задушил молодую жену бельевой веревкой, когда та собралась к любовнику
13:55, 02.08.2019
В Казани коммунисты устроили потасовку прямо перед портретом Сталина
13:28, 02.08.2019
Кольцевая железная дорога в Казани будет состоять из двух «полуколец»
12:01, 02.08.2019
В Казань приехал известный автоблогер Эрик Давидыч
11:59, 02.08.2019
В Челнах фура столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
11:32, 02.08.2019
Подробности подготовки теракта в РТ: боевики хотели отравить столовые МВД и ФСБ
11:21, 02.08.2019
В казанский «Рубин» может вернуться полузащитник Бибрас Натхо
11:11, 02.08.2019
Из Казани до острова-града Свияжск запустили автобусный маршрут
10:37, 02.08.2019
В Челнах директор предприятия перевел мошенникам более 1 млн рублей
10:28, 02.08.2019
С утра в Казани перекрыли улицу Баумана из-за подозрительного пакета
09:52, 02.08.2019
В Казани под Кремлем два таксиста не поделили дорогу и столкнулись
09:16, 02.08.2019
В Челнах задержали главу управления административно-технической инспекции
09:04, 02.08.2019
В соцсетях появилось видео, на котором лихач едет по центру Казани задним ходом
16:33, 01.08.2019
В Татарстане стали чаще нападать на камеры видеофиксации и похищать их
15:43, 01.08.2019
В Татарстане арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта
15:24, 01.08.2019
В Казани мошенница пообещала «очистить» от порчи 2,6 млн, но обчистила жертву
14:52, 01.08.2019
В Челнах около пекарни скончался молодой мужчина
14:23, 01.08.2019
В Казани из-за чемпионата WorldSkills запретят запускать салют
13:53, 01.08.2019
ВТБ снижает ставки по ипотеке
13:32, 01.08.2019
В Татарстане подростки избили, ограбили, а потом катали мужчину в угнанном авто
13:27, 01.08.2019
В Татарстане подростки избили, ограбили, а потом катали мужчину в угнанном авто
12:22, 01.08.2019
Татарстанцам напомнили о дополнительном выходном в августе
11:36, 01.08.2019
Одним из подозреваемых в теракте в РТ оказался водитель сервиса «Яндекс Такси»
11:35, 01.08.2019
В Челнах мужчина перерезал газовый шланг в квартире. Он угрожал взорвать дом
11:13, 01.08.2019
Из-за неисправной печи в Зеленодольском районе сгорело сразу 6 домов
10:59, 01.08.2019
В Татарстане жители испугались «земляного фонтана»
10:45, 01.08.2019
В Казани хотят разгрузить дороги, построив мост-дублер «Миллениума»
10:23, 01.08.2019
В Набережных Челнах 72-летний водитель сбил ребенка
10:01, 01.08.2019
В Казани пройдут соревнования по сбору мусора
09:53, 01.08.2019
Лоукостер «Победа» сделает рейс «Казань-Сочи» круглогодичным
09:52, 01.08.2019
В Челнах на парковке обнаружили тело мужчины. Рядом была записка
09:25, 01.08.2019
Прибавка к пенсии и льготы по ипотеке: какие законы вступают в силу в августе
09:20, 01.08.2019
В Казани водитель «Феррари» напал на водителя «Лады», вырвав видеорегистратор
20:49, 31.07.2019
Как сдать квартиру в аренду
17:58, 31.07.2019
В Татарстане мусоровоз провалился в яму
17:40, 31.07.2019
ВТБ Лизинг объявляет прием заявок на финансирование автомобилей Audi
17:34, 31.07.2019
ВТБ Пенсионный фонд увеличил активы на четверть
17:16, 31.07.2019
В Татарстане около заброшенного храма нашли человеческие останки
17:14, 31.07.2019
В Татарстане молочный комплекс выбросил трупы животных прямо на улицу
16:50, 31.07.2019
В Татарстане мужчина избил мать. Она в коме
16:06, 31.07.2019
В Башкирии пропала мать двоих детей. Она может быть в Челнах
15:53, 31.07.2019
В августе в РТ пройдет фестиваль средневекового боя «Великий Болгар»
15:31, 31.07.2019
В Татарстане молочный комплекс выкинул трупы животных на улицу
15:23, 31.07.2019
Появилось видео захвата террористов в РТ: их задержали у железной дороги
14:53, 31.07.2019
Тест от ProKazan: как хорошо вы разбираетесь в домашних котиках?
14:26, 31.07.2019
Синоптик из КФУ рассказал, какой будет погода в августе в Татарстане
13:21, 31.07.2019
ФСБ: В Татарстане предотвращен теракт, задержаны двое террористов
12:20, 31.07.2019
В Казани на улице Баумана появится Stаrbuсks
11:52, 31.07.2019
Палатки для детей своим руками
11:36, 31.07.2019
В РТ женщина попросила скидку в магазине, показав продавцу портрет Путина
10:44, 31.07.2019
В Казани водитель грузовика разбил пять припаркованных машин
09:26, 31.07.2019
Ребенку из Зеленодольска казанские врачи удалили 7-килограммовую опухоль
15:54, 30.07.2019
В Зеленодольске ГИБДД выявили 15 нарушений правил перевозки детей
11:31, 25.07.2019
В автобусе №104 «Казань - Зеленодольск» две пенсионерки получили травмы
17:54, 23.07.2019
Самарец вынес из зеленодольского магазина дорогие полуботинки и пару футболок
17:28, 23.07.2019
Щенков из зеленодольского приюта для бездомных животных выставили на продажу
14:39, 22.07.2019
В Зеленодольске бойцы Росгвардии задержали мужчин, выяснявших отношения на ножах
16:40, 20.07.2019
В Татарстане мужчина изрезал шею подруге, а после себе
15:09, 19.07.2019
В Свияжске пройдет фестиваль документального кино «Рудник»
11:06, 19.07.2019
Зеленодольские музыканты стали лауреатами Грушинского фестиваля
09:15, 19.07.2019
«​Циничным катком поломали наши судьбы»​: аварийщики записали видеобращение
10:56, 18.07.2019
На трассе «Йошкар-Ола - Зеленодольск» произошло ДТП: пострадали два человека
09:00, 18.07.2019
Стал известен августовский график отключения электричества в Зеленодольске
11:10, 17.07.2019
В Зеленодольске очевидцы сняли на видео черепаху, плавающую в городском озере
09:55, 17.07.2019
В Зеленодольском районе рабочий упал со строительных лесов и погиб на месте
09:20, 17.07.2019
Cуд не стал разбираться с зеленодольской аварийщицей, вернув дело в полицию
15:14, 16.07.2019
В Зеленодольске снесли незаконно установленные гаражи
14:51, 16.07.2019
Зеленодольск получит авто для перевозки больных, а Васильево - спортзал
13:23, 16.07.2019
​«Я не преступник»: в Казани судят зеленодольскую аварийщицу из «Полукамушек»
10:07, 13.07.2019
В Зеленодольске в городском озере нашли труп мужчины
14:03, 12.07.2019
Жительницу «Полукамушек» обвинили в нарушении законодательства о митингах
16:56, 11.07.2019
В жилом доме в Зеленодольске рухнул лестничный пролет
17:27, 10.07.2019
Принудительное выселение в Зеленодольске закончилось инсультом и госпитализацией
кадр видео

В Татарстане пастух снял на видео реку с молочным цветом воды

Cегодня, 14:39 221 0 Автор: prokazan.ru
Он признается, что уже видел на берегу трупы животных

Житель Аксубаевского района Татарстана снял на видео реку Малую Сульчу, которая приобрела странный окрас воды. На кадрах видно, что вода стала «молочной». Видео опубликовано в соцсети.

«У нас в районе экологическая катастрофа, - комментирует кадры автор видео. – Смотрите, что с нашей речкой. Вонища, как в канализации!»

Автор видеоролика – местный пастух, утверждает, что такая картина происходит каждое утро. По его словам, он уже видел на берегу реки умершего бобра, обращался к экологам, но реку, находящуюся в природоохранной зоне продолжают загрязнять. В этом он винит местный маслозавод.

«Полный кошмар!  Наш маслозавод творит вот такое вот. Главное, вчера вечером подъезжал, была речка чистая, вожжа прозрачная. По каждое утро происходит вот такое. Видимо, ночью сбрасывает свои отработки».

Также автор призывает распространять видеоролик в соцсетях, чтобы остановить загрязнение реки.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Казани сняли на видео, как руками собирают рыбу из пересохшего озера
Хозяевам медведя, которого держат в гостиничном комплексе, устроят проверки
Казанка обмелела. На новых островах посреди реки начали проводить фотосессии
В Казани появится карта запахов центра города
Под Казанью вновь произошел массовый мор рыбы
Российский оппозиционер рассказал в Казани о МСЗ, будущем России и переменах
В Татарстане со дна Волги и Камы поднимут 21 затонувшее судно
Стал известен основной источник загрязнения воздуха в Казани
В Казани сфотографировали гигантскую «кровавую» лужу
Метеорологи зафиксировали в Казани повышенное содержание формальдегида в воздухе
В Казани у Волги нашли огромную свалку токсичного снега
В Казани собираются построить новый мусорный комплекс
«Вместо сквера - пустыня». Жители домов на Тинчурина возмущены вырубкой деревьев
Казанцы массово жалуются на химический запах в районе улицы Гагарина
В Казани вырубили деревья у Богоявленского собора
В Казани обнаружили токсичное «озеро»: сточные воды привели к гибели деревьев
В центре Казани активисты «выкинули» легкие и раков на газон
В Минэкологии подтвердили законность вырубки деревьев около Раифского дендрария
Представитель Раифского дендрария рассмеялся, услышав о вырубке деревьев
Вместе с Токио и Вашингтоном: Казань вошла в число самых чистых городов мира‍
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
04 августа 2019
15:38
А когда напишут про девушку , которая на улице Октябрьской отбилась от грабителя с ножом . А его по горячим следам не поймали ?
Горожанин
0
04 августа 2019
15:41
А ещё говорят народ нищает . Вон , у пастуха смартфон даже есть.
Горожанин
0
04 августа 2019
15:42
Вот так же ученые мужи из МСЗ будут под покровом ночи выкуривать местных жителей.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

17:01, 03.08.2019
В России введен запрет на выдачу микрозаймов под залог жилья
13:41, 02.08.2019
СМИ сообщили о свадьбе Ксении Собчак
10:11, 02.08.2019
В России уволили чиновницу, которая пнула ногой бездомного
17:14, 01.08.2019
В России студент изнасиловал спящую гостью дяди
12:13, 31.07.2019
В Башкирии бойцовская собака напала на 4-летнего ребенка
12:14, 30.07.2019
В соседней республике на улице нашли девятимесячного ребенка
10:50, 30.07.2019
В России упростили правила продажи и покупки жилья
16:56, 29.07.2019
В РФ двое школьников с пистолетом совершили налет на магазин игрушек
10:21, 29.07.2019
Оппозиционера Навального госпитализировали. Врач считает, что его могли отравить
09:14, 29.07.2019
В Москве в одной из квартир нашли чемодан с телом девушки
11:21, 28.07.2019
В Санкт-Петербурге известного блогера нашли мертвым в канализации
15:10, 27.07.2019
В Башкирии патологоанатом устроил стрельбу в морге
15:27, 26.07.2019
В России появятся светофоры, проецирующие «лазерный барьер» для водителей
12:22, 26.07.2019
В России после драки скончался 27-летний хоккеист
10:06, 26.07.2019
В России могут подорожать сладости
11:54, 25.07.2019
В Москве кассир сбежала через окно с 41 млн рублей. Ее объявили в розыск
09:34, 25.07.2019
В России чиновница избила бомжа ногами
17:52, 24.07.2019
В Башкирии еще один кассир украл из банка более 6 млн рублей
09:21, 24.07.2019
В США после боя скончался российский боксер
15:32, 23.07.2019
В соседней республике мужчина задушил мать шестерых детей из-за алиментов
13:44, 23.07.2019
В Уфе скончался бывший продюсер Земфиры
10:41, 23.07.2019
Россиянин держал 10-летнего сына на цепи в сарае
10:08, 23.07.2019
В Хабаровском крае в палаточном лагере произошел пожар: погиб ребенок
16:46, 22.07.2019
Скончался шеф-редактор ток-шоу «Пусть говорят»
16:10, 22.07.2019
В России пьяный водитель скорой сбил беременную женщину. Она погибла
13:58, 22.07.2019
В России мужчина изнасиловал несовершеннолетнего внука
09:26, 22.07.2019
В Подмосковье 17-летний парень скончался от бешенства
12:39, 21.07.2019
В России из-за ливней провалился участок федеральной трассы
11:07, 21.07.2019
ОМОН жестоко избил болельщиков «Спартака»
10:21, 20.07.2019
В России на АЗС водитель с лопатой спас девушку от насильника
16:17, 19.07.2019
СМИ: в России двое мужчин занялись сексом на крыше церкви
14:52, 19.07.2019
Трехлетняя россиянка отравилась наркотиками на отдыхе
11:22, 19.07.2019
В Москве полицейский заказал похищение начальника, чтобы добиться его увольнения
09:55, 19.07.2019
В Шереметьево из-за ЧП на борту эвакуировали пассажиров: пострадали 8 человек
09:30, 19.07.2019
В Москве экстренно госпитализировали народную актрису СССР Инну Чурикову
10:57, 17.07.2019
В Мексике блогера из РФ приговорили к 37 годам за убийство местного жителя
17:14, 16.07.2019
В России две школьницы изуродовали и задушили красивую подругу
14:41, 16.07.2019
Жителям России предложили новую схему оплаты вывоза мусора
13:34, 16.07.2019
В России гинеколог устроила фотосессию прямо во время операции
10:53, 16.07.2019
Глава Следственного комитета предложил вернуть конфискацию имущества
12:40, 13.07.2019
В московском метро женщина разделась, чтобы ей уступили место
16:01, 12.07.2019
В Башкирии трое парней надругались над 14-летней школьницей прямо в машине
13:57, 09.07.2019
Российская актриса открыла бутылку с водой при помощи своей пышной груди
12:01, 09.07.2019
В России 40-летний мужчина попытался изнасиловать свою 75-летнюю мать
13:07, 07.07.2019
В России взорвался бензовоз, перевозивший на цистерне туристов. Четверо погибших
11:08, 05.07.2019
РЖД представила концепт плацкартных вагонов без боковых полок
15:46, 04.07.2019
«По следам Панина»: житель самарской деревни изнасиловал козу и съел?
17:46, 03.07.2019
Жительница Подмосковья обвинила полицейского в изнасиловании в служебной машине
14:00, 01.07.2019
Baza: задержан подозреваемый в избиении фээсбэшников за долгое сидение в туалете
12:53, 01.07.2019
В России отзывают Porsche Panamera: автомобили могут загореться
11:58, 01.07.2019
В Госдуме предложили повысить штраф за неправильную парковку для люксовых авто
08:41, 01.07.2019
В России изменились правила продажи молочной продукции
16:17, 28.06.2019
В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяное» ДТП
13:12, 28.06.2019
В Уфе завершили расследование дела об изнасиловании дознавательницы
12:34, 28.06.2019
В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских. Возбуждено дело
10:44, 28.06.2019
В России убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
08:56, 28.06.2019
В соседней республике мужчина на тракторе раздавил человека: это попало на видео
17:52, 27.06.2019
Чиновница посоветовала россиянкам рожать, а не учиться
17:19, 27.06.2019
В соседней республике отец разбудил сына, а потом выстрелил ему в голову
16:38, 27.06.2019
В России мужчину задушил, а потом закопал 16-летнюю мать-одиночку