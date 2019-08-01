В Казань приехал известный автоблогер Эрик Давидыч

Автоблогер Эрик Давидыч приехал в Казань на автопробег Smotra Run. Сейчас он находится на гоночной трассе KazanRing Canyon.
В маршрут автопробега проходит через Казань, Уфу и Самару.
Сам блогер планирует проехать через вcю Россию до Владивостoка.
Автоблогер Эрик Давидыч приехал в Казань на автопробег Smotra Run. Сейчас он находится на гоночной трассе KazanRing Canyon.
В маршрут автопробега проходит через Казань, Уфу и Самару.
Сам блогер планирует проехать через вcю Россию до Владивостoка.
Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям
или авторизуйтесь
комментарии