В Казань приехал известный автоблогер Эрик Давидыч

Автоблогер Эрик Давидыч приехал в Казань на автопробег Smotra Run. Сейчас он находится на гоночной трассе KazanRing Canyon.

В маршрут автопробега проходит через Казань, Уфу и Самару.

Сам блогер планирует проехать через вcю Россию до Владивостoка.