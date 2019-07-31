В Казани пройдут соревнования по сбору мусора

В столице Татарстана в эти выходные пройдут необычные соревнования. Игроки будут соревноваться в сборе мусора, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Экологический квест "Чистые игры" состоится в воскресенье, 4 августа, и продлится пару-тройку часов. Командам предстоит собирать отходы на определенной территории и зарабатывать баллы, которые можно будет потратить на получение дополнительного инвентаря.

Победители квеста получат призы, а весь собранный мусор будет отправлен на переработку.

Сбор игроков запланирован на 14:00 по адресу: Нижнезареченская дамба, 1.