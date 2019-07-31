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ФСБ: В Татарстане предотвращен теракт, задержаны двое террористов

Bчера, 13:21 3216 30 Автор: prokazan.ru
У них изъяли взрывчатые вещества

ФСБ России совместно с МВД России в рамках возбужденного уголовного дела пресекли совершение террористического акта на одном из объектов инфраструктуры Республики Татарстан, сообщает пресс-служба ведомства. 

На месте планируемого преступления задержаны осуществлявшие его подготовку 2 гражданина РФ, являющиеся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», причастные к вербовке местных жителей в состав террористических структур и пропаганде терроризма.

У задержанных изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются.

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комментарии

ашотик
12
31 июля 2019
13:30
эта все бародатые в тюбтейках. как будут па тв сюжет,вот увидити их жены замотаныи буду
Горожанин
17
31 июля 2019
13:32
Допрыгались с пропагандой и распространением ислама. Дальше хуже будет. Вот японцы молодцы - у них ислам запрещен и терактов нет.
Горожанин
10
31 июля 2019
13:36
Мы свою страну знаем, всему верить нельзя, вон и голунова наркоту нашли, а тут совсем беззащитные люди могут быть
Горожанин
5
31 июля 2019
13:42
Не нравится Всё чёрное , вызывает страх
Алекс
11
31 июля 2019
13:50
Молодцы,отсутствие терактов в регионе и стране это хороший показатель.респект
Горожанин
11
31 июля 2019
13:59
Мочить всех
Манштейн
3
31 июля 2019
14:00
Подвиги Аум синрике не напомнить?) Можно и без ислама полную дичь творить.
В ответ на комментарий пользователя
Допрыгались с пропагандой и распространением ислама. Дальше хуже будет. Вот японцы молодцы - у них ислам запрещен и терактов нет.
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Горожанин
3
31 июля 2019
14:03
"Объект инфраструктуры" это котельная , что ли ? Сидели двое и что то тёмное затевали? Ничего не понятно .
Горожанин
6
31 июля 2019
14:30
И много там этого аум было? А у нас в Казани муфтия взорвали несколько лет назад.
В ответ на комментарий пользователя
Подвиги Аум синрике не напомнить?) Можно и без ислама полную дичь творить.
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Горожанин
5
31 июля 2019
14:34
Один из крупнейших террористических синдикатов - это ЖКХ.
Отовсюду раздаются стоны.
Горожанин
4
31 июля 2019
14:45
К Исламу они никакого отношения не имеют, они просто террористы.
Горожанин
1
31 июля 2019
14:45
В 1974 году создаётся Федерация мусульман Японии. В 1985 году здание Токийской мечети было снесено, с тем, чтобы освободить место для нового. В настоящее время в Японии существует 30-40 небольших мечетей и около сотни мусульманских молитвенных помещений.

Начиная с 1985 года, в связи с прибытием в Японию иностранных рабочих, в первую очередь из Бангладеш и Ирана, число мусульман несколько возросло, однако количество японцев, принявших эту религию, по-прежнему остаётся довольно малым.
В ответ на комментарий пользователя
Допрыгались с пропагандой и распространением ислама. Дальше хуже будет. Вот японцы молодцы - у них ислам запрещен и терактов нет.
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Горожанин
3
31 июля 2019
14:50
Люди обеспокоены. Нация в опасности. Кто протянет им руку помощи?
В ответ на комментарий пользователя
Один из крупнейших террористических синдикатов - это ЖКХ.
Отовсюду раздаются стоны.
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Горожанин
6
31 июля 2019
14:59
Пф, я тоже умею пасту в сети искать.
"Япония – это практически единственная страна, которая закрыта для мусульман и официально закрыта для распространения Ислама. Официально иммиграционная политика для выходцев из мусульманских стран ничем не отличается от других. На деле же визы для мусульман очень малочисленны. Рабочую визу не могут получить даже мусульмане врачи, инженеры, представители иностранных компаний, чьи предприятия находятся на территории этой страны. В результате можно сказать, что Япония – это «страна без мусульман».
В Японии официально запрещено призывать людей к Исламу (делать даават). Любой подобный прозелитизм (стремление обратить других в свою веру, а также деятельность, направленная на достижение этой цели – прим. переводчика) может грозить депортацией или даже тюремным заключением."
В ответ на комментарий пользователя
В 1974 году создаётся Федерация мусульман Японии. В 1985 году здание Токийской мечети было снесено, с тем, чтобы освободить место для нового. В настоящее время в Японии существует 30-40 небольших мечетей и около сотни мусульманских молитвенных помещений.

Начиная с 1985 года, в связи с прибытием в Японию иностранных рабочих, в первую очередь из Бангладеш и Ирана, число мусульман несколько возросло, однако количество японцев, принявших эту религию, по-прежнему остаётся довольно малым.
Развернуть
ВАХА
2
31 июля 2019
15:24
Это были х а х л о п ы.
Манштейн
0
31 июля 2019
15:41
Начнем с того, что японскую визу с видом на жительство и работу получить крайне тяжело вообще ВСЕМ. И закончим тем, что там после Синрике вообще настороженно относятся к любым абсолютно проповедникам. Исключения только для офф. католической церкви, синтоизма и буддизма (исторически "естественные" для Японии религии), любая побочная ветка даже буддизма вызывает пристальное внимание. Не надо копипасты передергивать которым 100 лет в обед и из рук в руки кочуют, надо самому с вопросом ознакомиться.
В ответ на комментарий пользователя
Пф, я тоже умею пасту в сети искать.
"Япония – это практически единственная страна, которая закрыта для мусульман и официально закрыта для распространения Ислама. Официально иммиграционная политика для выходцев из мусульманских стран ничем не отличается от других. На деле же визы для мусульман очень малочисленны. Рабочую визу не могут получить даже мусульмане врачи, инженеры, представители иностранных компаний, чьи предприятия находятся на территории этой страны. В результате можно сказать, что Япония – это «страна без мусульман».
В Японии официально запрещено призывать людей к Исламу (делать даават). Любой подобный прозелитизм (стремление обратить других в свою веру, а также деятельность, направленная на достижение этой цели – прим. переводчика) может грозить депортацией или даже тюремным заключением."
Развернуть
Горожанин
0
31 июля 2019
15:53
Расскажи это Абдуррашиду Ибрагимову. В интернете куча фоток бородатых японских имамов)
В ответ на комментарий пользователя
Допрыгались с пропагандой и распространением ислама. Дальше хуже будет. Вот японцы молодцы - у них ислам запрещен и терактов нет.
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Горожанин
1
31 июля 2019
16:05
Первые грабители и жулики - ЖКХ , подряд всех обирают .
Горожанин
0
31 июля 2019
16:07
Нет стран где ислам открыто запрещён.
В ответ на комментарий пользователя
Допрыгались с пропагандой и распространением ислама. Дальше хуже будет. Вот японцы молодцы - у них ислам запрещен и терактов нет.
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Горожанин
1
31 июля 2019
16:09
Скоко японоведов в каментах :-)
В ответ на комментарий пользователя
Допрыгались с пропагандой и распространением ислама. Дальше хуже будет. Вот японцы молодцы - у них ислам запрещен и терактов нет.
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Горожанин
0
31 июля 2019
16:13
Заявления о терористах это ниочём, просто показывают мол работаем! По сути что сказали? Где то, кто то чего то затеял, а мы предотвратили. Подробностей нуль. Ну может потом покажут как пару человек в масках куда то ведут. Ощущение что ФСБ занимаются производством сказок
В ответ на комментарий пользователя
Допрыгались с пропагандой и распространением ислама. Дальше хуже будет. Вот японцы молодцы - у них ислам запрещен и терактов нет.
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Горожанин
0
31 июля 2019
16:16
Тем более после дела о "новом величии" не удивлюсь если эти проповедники "запрещённых" движений за зарплатой в фсб ходят
В ответ на комментарий пользователя
Допрыгались с пропагандой и распространением ислама. Дальше хуже будет. Вот японцы молодцы - у них ислам запрещен и терактов нет.
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Горожанин
1
31 июля 2019
16:17
Ух как засуетились пере выборами
БАБАЙКА
1
31 июля 2019
16:27
Надо всем помогать разгребать........
Горожанин
0
31 июля 2019
16:42
Успокойтися, пожалойста. Сейчас вы все пребываете в чистилище, почему потомушто набедокурили в своей прошлой жизни. После попадете в рай, может даже на Гавайи.
Горожанин
0
31 июля 2019
16:44
А здесь за главного божка - Димас.
Горожанин
3
31 июля 2019
16:49
ЭТО ВСЕ МАСКАЛЬСКО - 100% СОБАЧЬЕ ВРАНЬЕ!! ГДЕ ОНИ ВЗЯЛИ ВЗРЫВЧАТКУ? В ВОЕНТОРГЕ? ВСЕ ЛОЖЬ И ВЫДУМКА РУСС СВИНЕЙ - НЕНАВИДЯЩИХ ВЕЛИКИЙ ТАТАРСТАН!!!!
Горожанин
0
31 июля 2019
17:29
— Граж данин, иди сюда!
— А вы кто?
— Я — сотрудник Росг вардии!
— Представьтесь, пожалу йста и покажите документы.
— Я не обязан представл яться и показывать документы.
— Тогда я тоже сотрудник Росгв ардии!
— Покажите до кументы!
— А я не обязан!
Честный
2
31 июля 2019
23:47
Эти люди хотят сделать из Татарстана религиозное государство но это смешно во первых население республики светское и еще смешанное, а во вторых отдельное государство у них не получится потому что республика зависит финансово от Москвы и если это произойдет то территория погрязнет в бандитизме и в каждом районе Татарстана будет свой хозяин так что вот так .
Ага
0
01 августа 2019
00:00
Главный анальный бох местного быдла
В ответ на комментарий пользователя
А здесь за главного божка - Димас.
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10:41, 23.07.2019
Россиянин держал 10-летнего сына на цепи в сарае
10:08, 23.07.2019
В Хабаровском крае в палаточном лагере произошел пожар: погиб ребенок
16:46, 22.07.2019
Скончался шеф-редактор ток-шоу «Пусть говорят»
16:10, 22.07.2019
В России пьяный водитель скорой сбил беременную женщину. Она погибла
13:58, 22.07.2019
В России мужчина изнасиловал несовершеннолетнего внука
09:26, 22.07.2019
В Подмосковье 17-летний парень скончался от бешенства
12:39, 21.07.2019
В России из-за ливней провалился участок федеральной трассы
11:07, 21.07.2019
ОМОН жестоко избил болельщиков «Спартака»
10:21, 20.07.2019
В России на АЗС водитель с лопатой спас девушку от насильника
16:17, 19.07.2019
СМИ: в России двое мужчин занялись сексом на крыше церкви
14:52, 19.07.2019
Трехлетняя россиянка отравилась наркотиками на отдыхе
11:22, 19.07.2019
В Москве полицейский заказал похищение начальника, чтобы добиться его увольнения
09:55, 19.07.2019
В Шереметьево из-за ЧП на борту эвакуировали пассажиров: пострадали 8 человек
09:30, 19.07.2019
В Москве экстренно госпитализировали народную актрису СССР Инну Чурикову
10:57, 17.07.2019
В Мексике блогера из РФ приговорили к 37 годам за убийство местного жителя
17:14, 16.07.2019
В России две школьницы изуродовали и задушили красивую подругу
14:41, 16.07.2019
Жителям России предложили новую схему оплаты вывоза мусора
13:34, 16.07.2019
В России гинеколог устроила фотосессию прямо во время операции
10:53, 16.07.2019
Глава Следственного комитета предложил вернуть конфискацию имущества
12:40, 13.07.2019
В московском метро женщина разделась, чтобы ей уступили место
16:01, 12.07.2019
В Башкирии трое парней надругались над 14-летней школьницей прямо в машине
13:57, 09.07.2019
Российская актриса открыла бутылку с водой при помощи своей пышной груди
12:01, 09.07.2019
В России 40-летний мужчина попытался изнасиловать свою 75-летнюю мать
13:07, 07.07.2019
В России взорвался бензовоз, перевозивший на цистерне туристов. Четверо погибших
11:08, 05.07.2019
РЖД представила концепт плацкартных вагонов без боковых полок
15:46, 04.07.2019
«По следам Панина»: житель самарской деревни изнасиловал козу и съел?
17:46, 03.07.2019
Жительница Подмосковья обвинила полицейского в изнасиловании в служебной машине
14:00, 01.07.2019
Baza: задержан подозреваемый в избиении фээсбэшников за долгое сидение в туалете
12:53, 01.07.2019
В России отзывают Porsche Panamera: автомобили могут загореться
11:58, 01.07.2019
В Госдуме предложили повысить штраф за неправильную парковку для люксовых авто
08:41, 01.07.2019
В России изменились правила продажи молочной продукции
16:17, 28.06.2019
В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяное» ДТП
13:12, 28.06.2019
В Уфе завершили расследование дела об изнасиловании дознавательницы
12:34, 28.06.2019
В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских. Возбуждено дело
10:44, 28.06.2019
В России убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
08:56, 28.06.2019
В соседней республике мужчина на тракторе раздавил человека: это попало на видео
17:52, 27.06.2019
Чиновница посоветовала россиянкам рожать, а не учиться
17:19, 27.06.2019
В соседней республике отец разбудил сына, а потом выстрелил ему в голову
16:38, 27.06.2019
В России мужчину задушил, а потом закопал 16-летнюю мать-одиночку
10:38, 27.06.2019
В Бурятии загорелся пассажирский самолет: двое погибли, еще 20 человек ранены
16:55, 26.06.2019
СМИ: Алибасов предоставил доказательства своего отравления
15:41, 26.06.2019
В Москве мужчина у здания Минстроя облил себя бензином и угрожал самосожжениеv
13:10, 26.06.2019
В России двухлетний ребенок два дня провел в квартире с мертвым отцом