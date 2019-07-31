ФСБ: В Татарстане предотвращен теракт, задержаны двое террористов

ФСБ России совместно с МВД России в рамках возбужденного уголовного дела пресекли совершение террористического акта на одном из объектов инфраструктуры Республики Татарстан, сообщает пресс-служба ведомства.

На месте планируемого преступления задержаны осуществлявшие его подготовку 2 гражданина РФ, являющиеся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», причастные к вербовке местных жителей в состав террористических структур и пропаганде терроризма.

У задержанных изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются.