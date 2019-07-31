ФСБ: В Татарстане предотвращен теракт, задержаны двое террористов

ФСБ России совместно с МВД России в рамках возбужденного уголовного дела пресекли совершение террористического акта на одном из объектов инфраструктуры Республики Татарстан, сообщает пресс-служба ведомства.
На месте планируемого преступления задержаны осуществлявшие его подготовку 2 гражданина РФ, являющиеся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», причастные к вербовке местных жителей в состав террористических структур и пропаганде терроризма.
У задержанных изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются.
комментарии
Отовсюду раздаются стоны.
Начиная с 1985 года, в связи с прибытием в Японию иностранных рабочих, в первую очередь из Бангладеш и Ирана, число мусульман несколько возросло, однако количество японцев, принявших эту религию, по-прежнему остаётся довольно малым.
Отовсюду раздаются стоны.
"Япония – это практически единственная страна, которая закрыта для мусульман и официально закрыта для распространения Ислама. Официально иммиграционная политика для выходцев из мусульманских стран ничем не отличается от других. На деле же визы для мусульман очень малочисленны. Рабочую визу не могут получить даже мусульмане врачи, инженеры, представители иностранных компаний, чьи предприятия находятся на территории этой страны. В результате можно сказать, что Япония – это «страна без мусульман».
В Японии официально запрещено призывать людей к Исламу (делать даават). Любой подобный прозелитизм (стремление обратить других в свою веру, а также деятельность, направленная на достижение этой цели – прим. переводчика) может грозить депортацией или даже тюремным заключением."
Начиная с 1985 года, в связи с прибытием в Японию иностранных рабочих, в первую очередь из Бангладеш и Ирана, число мусульман несколько возросло, однако количество японцев, принявших эту религию, по-прежнему остаётся довольно малым.
"Япония – это практически единственная страна, которая закрыта для мусульман и официально закрыта для распространения Ислама. Официально иммиграционная политика для выходцев из мусульманских стран ничем не отличается от других. На деле же визы для мусульман очень малочисленны. Рабочую визу не могут получить даже мусульмане врачи, инженеры, представители иностранных компаний, чьи предприятия находятся на территории этой страны. В результате можно сказать, что Япония – это «страна без мусульман».
В Японии официально запрещено призывать людей к Исламу (делать даават). Любой подобный прозелитизм (стремление обратить других в свою веру, а также деятельность, направленная на достижение этой цели – прим. переводчика) может грозить депортацией или даже тюремным заключением."
— А вы кто?
— Я — сотрудник Росг вардии!
— Представьтесь, пожалу йста и покажите документы.
— Я не обязан представл яться и показывать документы.
— Тогда я тоже сотрудник Росгв ардии!
— Покажите до кументы!
— А я не обязан!