В Казани инспектор ДПС спас женщину, потерявшую сознание на улице

В Казани инспектор ДТП спас женщину, потерявшую сознание на улице, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

Младший лейтенант полиции Булат Зайнуллин во время несения службы заметил скопление людей около проезжей части на улице Бутлерова.

- Подойдя ближе, он увидел лежащую на земле женщину и плачущую рядом девочку. Женщина находилась в бессознательном состоянии, но пульс прощупывался, - рассказали в ведомстве.

Автоинспектор вызвал медиков и принялся оказывать пострадавшей первую помощь. После этого он остановил проезжавшую мимо «неотложку», которая доставила женщину в больницу. В настоящее время ее здоровью ничего не угрожает. Сын женщины выразил благодарность Зайнуллину за своевременно оказанную помощь помощь.