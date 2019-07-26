В Казани мужчина неожиданно «вышел из дождя» и его сбила машина «скорой помощи»

В Казани мужчину сбила карета «скорой помощи». Пострадавший получил тяжелые травмы и в бессознательном состоянии был доставлен в реанимационное отделение. Удалось выяснить, что человек вышел на проезжую часть в неустановленном месте, пишет «Татарстан-24».

Водитель «неотложки» пояснил, что просто не видел человека из-за проливного дождя. На дороге пешеход появился настолько внезапно, что мужчина не успел даже нажать на педаль тормоза. Несмотря на допустимую скорость автомобиля, пострадавший получил тяжелые травмы. Первую помощь ему оказывали сотрудники этой же бригады медиков.

По предварительным данным, мужчина выходил из расположенного неподалеку круглосуточного бара. Судя по всему, дорогу он переходил в стороне от пешеходного перехода. Степень вины водителя «скорой помощи» еще предстоит уточнять, однако в момент наезда спецсигналы на машине не были включены.