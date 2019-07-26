В Интернете появилось видео с Казанью, затопленной после дождя

Ночью в Казани прошел сильный ливень, который затопил несколько улиц. Очевидцы, снявшие потоп на видео, Поделились им в соцсетях. Чаще всего горожане публиковали ролики с улицы Дементьева в Авиастроительном районе.

На кадрах с этой улицы видно, как вода доходит до заборов и шлагбаумов.

Кроме того, жители ЖК «Царево Village» опубликовали фотографию с парковки комплекса. На ней видно, как вода доходит до дверей припаркованных там автомобилей. В комментариях к постам горожане обсуждают работу ливневой канализации в городе.