В Татарстане женщина убила знакомых, угостив их вареньем с «незамерзайкой»

В Алексеевском районе Татарстана 48-летняя местная жительница насмерть отравила знакомых, угостив их вареньем с незамерзающей жидкостью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Инцидент произошел в начале апреля текущего года.

- Женщина занималась продажей жидкостью. Пятилитровую емкость она привезла домой. Предварительно разбавив «незамерзайку» вареньем, она предложила это выпить своим знакомым, которые находились у нее в гостях: 45-летней женщине, 43-летнему и 46-летнему мужчинам. На следующий день все трое скончались от отравления, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что сама женщина употреблять напиток не стала, а гостей заверила, что это безопасно.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину она признала. Суд приговорил ее к 3 трем годам лишения свободы в колонии общего режима.