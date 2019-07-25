Стало известно, почему родители годовалой девочки бросили ее на обочине и уехали

В Казани после ссоры родители оставили годовалую дочку на обочине дороги и разошлись по своим делам, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Напомним, брошенного ребенка обнаружили ночью на обочине дороге возле ипподрома. Прибывшие на место полицейские нашли малышку на дороге и, осмотрев ее, передали медикам. У девочки обнаружили ангину.

Полицейские быстро нашли родителей малышки и выяснили, почему ребенка бросили одного на дороге. Как оказалось, 28-летний отец ребенка поссорился с женой, после чего Высадил дочку на обочину дороги и уехал, так как был уверен, что жена заберет ее и пойдет домой. Вот только супруга оставила малышку и ушла по своим делам.

Все материалы проверки со стороны ПДН будут переданы следователям.