В Казани кто-то оставил годовалую девочку прямо на обочине дороги и уехал

По его словам мужчины, инцидент произошел на улице Назиба Жиганова примерно в 11 часов вечера. Возвращаясь домой, он заметил у обочины машину такси, рядом с которой стояла обеспокоенная женщина и маленький ребенок. Остановившись, Рустем Гарифов выяснил, что девочку кто-то оставил у дороги одну и уехал. Люди вызвали скорую помощь и полицию.
По словам Гарифова, врачи после осмотра ребенка сказали, что с ним все хорошо за исключением небольшой ангины.
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P.S. Админ, может перестанешь пропускать комменты дебилов!?