В Казани кто-то оставил годовалую девочку прямо на обочине дороги и уехал

Вечером 25 июля в Казани кто-то «выбросил» годовалого ребенка из своей жизни, оставив его на обочине. Очевидцем стал гендиректор ООО «Уютный офис» Рустем Гарифов, Сообщает «Реальное время».

По его словам мужчины, инцидент произошел на улице Назиба Жиганова примерно в 11 часов вечера. Возвращаясь домой, он заметил у обочины машину такси, рядом с которой стояла обеспокоенная женщина и маленький ребенок. Остановившись, Рустем Гарифов выяснил, что девочку кто-то оставил у дороги одну и уехал. Люди вызвали скорую помощь и полицию.

По словам Гарифова, врачи после осмотра ребенка сказали, что с ним все хорошо за исключением небольшой ангины.