В Иннополисе снимут татарстанский аналог сериала «Черное зеркало»

Казанские блогеры снимут 8-серийный сериал об "айтишниках", сообщает издание Enter со ссылкой на лидера проекта Тимура Исмаева.

Сериал, который будет транслироваться только в Интернете, затрагивает тему искусственного интеллекта, развития технологий, из-за которых мир меняется до неузнаваемости мира.

- Сериал будет смесью «Черного зеркала» и «Кремниевой долины», - рассказал Тимур Исмаев.

Главных героев сыграют сами участники проекта «Громкие рыбы», а также актеры театра «новой волны».

Съемки сериала начнутся в августе в Иннополисе. Премьера состоится на YouTube-канале блогеров в конце 2019 года.