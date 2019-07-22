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stoloto.ru

Бухгалтер из Казани выиграла в лото 16 миллионов рублей, даже не «купив» билет

Cегодня, 15:01 691 2 Автор: prokazan.ru

Олеся Хасанова из Казани выиграла суперприз в размере 15 923 627 рублей. На выигранные деньги она планирует построить двухэтажный особняк, сообщает пресс-служба "Столото". 

Испытывать удачу Олеся начала два года назад, когда впервые купила билет моментальной лотереи. С тех пор успела проверить свое везение во всех гослотереях. За время участия у жительницы Казани накопилось много бонусов на сайте лотереи, которые она решила потратить на очередной розыгрыш. То есть она получила счастливый билет, не потратив на него ни рубля.

— Числа выбирала наугад, - рассказывает Олеся Хасанова. - Как же правильно я сделала! Предчувствие не подвело. Часть выигрыша хочу потратить на свою мечту: отправится в путешествие с мужем и детьми. Оставшиеся средства вложу в строительство двухэтажного дома.

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комментарии

Горожанин
0
23 июля 2019
16:22
Все побежали моменталки покупать, на почте очереди, драки....
Человек
0
23 июля 2019
16:31
Пока есть дураки которые верят в проплаченные рекламные сообщения... В Столото и Гослото (это одна компания) можно выиграть сто рублей купив 10 билетов за 200 каждый, это да. И все.

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