В Казани крановщики выдвинули ультиматум застройщикам: работы могут остановиться

Казанские крановщики готовятся к забастовке, которая может парализовать многие строительные площадки в городе. Речь идет не только о строящихся торговых и развлекательных комплексов, но и жилых домов, сообщает "Казанский репортер".

Как пишет издание, вчера рабочие разослали в строительные компании свои требования и указали крайний срок для их выполнения - 8 часов утра 24 июля. В противном случаи крановщики могут остановить работу, а вместе с ними "встанет" и стройка.

Основные претензии рабочих: низкая зарплата, нарушение трудового законодательства и массовые нарушения техники безопасности, которые могут привести к трагедии.

Крановщики требуют официального трудоустройства, запрет на допуск на строительные объекты посторонних и не обученных людей, оплату труда машинистов башенных кранов на уровне не ниже 500 рублей в час и многое другое.

- Для предотврaщения остановки работы крaнов предлагаем связaться с выборными предстaвителями до 8:00 24 июля, - заканчивaют свое письмо к руководителям строительных компаний крановщики Кaзани.