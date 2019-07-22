Казанский таксист был убит пассажирами: стали известны подробности преступления

Не только таксисты, но и обычные казанцы шокированы жестоким убийством 25-летнего парня, который по доброте душевной решил отвезти трех пассажиров из Казани до Ижевска. Преступники, которые по сообщениям казанских СМИ являются выходцами из Узбекистана, задушили по дороге водителя, чтобы украсть автомобиль, пишет "Бизнес-Онлайн".

По версии следователей, пассажиры на стоянке такси возле отеля "Ривьера" подыскивали таксиста, которого планировали убить, чтобы завладеть машиной. Им попался на глаза 25-летний водитель такси "Максим", который в шесть часов вечера уже закончил свою смену, но откликнулся на просьбу довезти до Ижевска.

На трассе подозреваемые задушили молодого человека заранее взятым из дома шнуром, после чего перегнали его "Ладу Гранту" в Ижевск и бросили в лесу, чтобы вернуться за ней, когда все уляжется.

Сегодня автомобиль обнаружили, а чуть позже нашли и тело водителя, который считался пропавшим без вести. Добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» в течение двух дней занимались поисками, которые завершились страшными словами: "Найден. Погиб".

По подозрению в убийстве казанца уже задержаны трое жителей Ижевска. Их личности не раскрываются, но выйти на злоумышленников удалось практически сразу.