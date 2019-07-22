В РТ мужчина вызвал МЧС к женщинам, которых замуровали по грудь в цемент

В Нижнекамском районе Татарстана мужчина принял бетонные блоки за замурованных в цементе женщин. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

- На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в поселке Красный Ключ лежат две женщины, залитые по грудь цементом. Позже выяснилось, что это не люди, а бетонные блоки, которые были накрыты спецодеждой, - рассказали в ведомстве.

Однако мужчина, который вызвал спасателей, уверен, что видел женщин.