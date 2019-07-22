В Казани показали форму для волонтеров WorldSkills, в том числе будет размер 3XL

В Казани презентовали новую форму для организаторов и волонтеров чемпионата WorldSkills-2019. Одежда будет в красных и синих тонах, рассказал заместитель гендиректора «Дирекции спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.

- Сегодня готовы 4950 комплектов. Самые ходовые размеры — S и М, потому что средний возраст волонтеров 22-23 года, но есть и большие размеры — до 3XL, — добавил Карпов.

У 1230 организаторов форма будет в сине-серых тонах. Футболка и толстовка стоят около 2 тыс. рублей. А ярко-крaсные комплекты с серыми элементaми наденут 3,5 тыс. добровольцев.

Кстати, формa волонтеров стоит дороже — около 4 тыс. рублей, потому что включает в себя не только футболку и толстовку-бомбер, но и бейсболку, дождевик и штaны, которые трансформируются в шорты.

Экипировку нa время соревнований предоставят бесплaтно, а после соревнований персонал и волонтеры смогут оставить себе футболки на память.