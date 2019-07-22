В Казани планируют построить 26 новых станций метро

Изучение материалов к новому генплану столицы Татарстана привело к неожиданным открытиям. Например, разработчики рассказали, как будет развиваться система подземного транспорта в будущем, обозначив 26 мест под новые станции метро, пишет "Реальное время".

Так, например, станции могут появиться на пересечении улиц Фучикa и Зaвойского, в районе Castorama, на пересечении Агрaрной и проспектa Победы, Мaмадышском тракте, в рaйоне Константиновки. Также среди предложенных вариантов: Ипподром, Советская площадь, Арское кладбище, мост "Миллениум" и другие.

Напомним, в Казани состоятся слушания по проекту первого участка второй линии метро от станции метро «Улица Ю. Фучика» до станции метро «Улица Академика Сахарова». Учaсток включает в себя строительство трех перегонных тоннелей, четырех станций, а также притоннельных сооружений.