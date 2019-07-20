Под Казанью живодер выстрелил в хаски из арбалета, собака скончалась в клинике

Под Казанью - в поселке Куюки - неизвестный выстрелил из арбалета в хаски. Стрела пробила несчастное животное насквозь. Неравнодушные люди отвезли собаку в ветклинику, где ей сделали экстренную операцию, но спасти животное не удалось.

Хозяин собаки в шоке от случившегося и намерен наказать обидчика, объявив вознаграждение за любую информацию о нем.

Как пишут очевидцы, сотрудники полиции, в частности, участковый, отказывалась выезжать на место и реагировать на произошедшее, но потом все же приехали и взяли показания у хозяина.

Со слов хозяина, он выпустил собаку ночью со двора, так как она просилась гулять. Обычно собака возвращалась, но не в этот раз. Утром хозяин начал активные поиски, подключил родственников, но безрезультатно. С его слов, днем с ним связались люди, нашедшие собаку и сообщили, что она в клинике.

Увы, приехав в клинику, мужчина не застал любимца семьи живой.

- То, что сотворил этот живодёр, не вписывается ни в какие рамки морали и закона. Собака была мирная, не агрессивная к людям, как и в принципе любой представитель породы хаски - это подтвердит любой кинолог, - пишут очевидцы в соцсетях. - Хозяин просит всех, кто что-то видел или знает, направлять ему любую информацию за вознаграждение. Наша задача - не дать "замять" дело, так как подобное может случиться с любым животным, а живодёру ничего не будет.