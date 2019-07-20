Казань вновь примет чемпионат мира по водным видам спорта

Казань в 2025 году примет участие чемпионат мира по водным видам спорта. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции FINA.

На право проведения соревнований, кроме Казани, подал заявку только Будапешт. А уже чемпионат мира 2027 года пройдет в Будапеште.

- Мы настаиваем на проведении чемпионата мира 2025 года. Это была бы красивая история — десять лет спустя, - заявил ранее министр спорта РТ Владимир Леонов, передают «РИА Новости».

Отметим, что в 2021 году ЧМ по водным видам спорта пройдет в японской Фукуоке, а в 2023 году — в Катаре.

Напомним, Казань уже принимала чемпионат по водным видам спорта в 2015 году.