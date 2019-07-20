Детей из Татарстана, которые отравились в лагере в Крыму, выписали из больницы.

- Все госпитализированные дети из детского лагеря «Лучистый» по состоянию на 21 июля выписаны. Вся необходимая помощь была оказана в полном объеме, - рассказали в министерстве здравоохранения Крыма, передает ТАСС.

Напомним, из детского лагеря вблизи Евпатории в Крыму в Евпаторийскую городскую детскую клиническую больницу попали дети из Татарстана. Причина — признаки пищевого отравления. Заболевшим от 7 до 17 лет, в основном это дети из Казани. Они прилетели в лагерь 8 июля и должны были пробыть там до 26-го.