Обыски в военкоматах Казани: там помогали откосить от армии за 150-250 тыс руб?

В Казани в здании военного комиссариата Татарстана и военкоматах Советского и Приволжского районов прошли обыски по делу о получении военных билетов за взятки, информацию СМИ подтвердил источник портала.

По предварительным данным, некий казанец в период с сентября 2015 года по июнь 2019 года передал 27-летнему жителю Сабинского района Рашату Мухарлямову и 34-летнему казанскому бизнесмену Ильнар Равилову 150 тысяч рублей, чтобы те передали их сотрудникам Военного комиссариата РТ за помощь в получении военного билета без прохождения самой службы.

По данным СМИ, 19 июня у дома на улице Рауиса Гареева при передаче Равилову первых 50 тысяч рублей его задержали, после чего возбудили уголовное дело. Стало известно, что он передавал деньги 55-летней Ирине Пантелеевой, которая с 2015 по 2017 год она входила в состав военно-врачебной комиссии Татарстана, а сейчас работает окулистом в "КОРД оптика". Якобы она получала 20% от суммы взятки за каждый военный билет, стоимость получения которого составляла от 150 до 250 тысяч рублей.

В ходе расследования удалось выйти еще на двух 26-летних экс-призывников из Казани, которые также получили военные билеты за 280 тысяч рублей.

В итоге суд принял решение отправить Пантелееву под домашний арест, равно как и Равилов, а также Рашат Мухарлямов. В случае, если суд установит факт массового получения военных билетов за взятки, а ответственные за это врачи будут признаны виновными, все ранее выданные военные билеты за подписями фигурантов дела могут признать недействительными.

- Могут быть отменены все решения комиссий, в которых участвовали врачи, пойманные на взятке. А если врач во время следствия сдаст призывников, то они тоже могут пойти по статье — в их случае о даче взятки и уклонении от призыва, — цитирует СМИ слова некоего участника военно-врачебной комиссии РТ.

Сейчас продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по статьям "Посредничество во взяточничестве", "Получение взятки".