Туристам, отдыхавшим на юге России, начали приходить штрафы по 5 тысяч рублей

Вернувшиеся с отдыха в Краснодарском крае туристы стали получать уведомления о штрафе в пять тысяч рублей за неоплаченный курортный сбор, сообщили накануне в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает "Интерфакс".

Туристы не платят сбор по разным причинам. Некоторые просто забывают об этом, несмотря на разъяснения при покупке тура, некоторые не платят принципиально - считают, что их пытаются обобрать и сбор уже должен быть включен в стоимость путевки.

- У отелей и санаториев есть паспортные данные отдыхающих и адрес проживания. Если туристы демонстративно отказывались платить курортный сбор, велика вероятность, что по возвращении домой они получат уведомления о штрафах, - рассказали в ассоциации.

Эксперимент по курортному сбору в регионе начался год назад. 10 рублей за каждые сутки проживания сейчас взимают в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Сбор платят только совершеннолетние туристы и только в официально зарегистрированных объектах размещения.