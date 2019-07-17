В Казани сотрудники ГИБДД помогли женщине, рожавшей за рулем машины

В Казани женщина начала рожать прямо за рулем автомобиля, об этом сегодня сообщили в ГИБДД.

29-летняя жительница Татарстана отправилась в Казань из Арска на машине, в пути она почувствовала, что у неё начинаются роды, она решила поехать в Республиканский перинатальный центр.

В пути ее заметили сотрудники ГИБДД, так как ее автомобиль ехал с подозрительной низкой скоростью. Лейтенант полиции Тимур Хакимов и сержант полиции Линар Галеев решили довезти ее до больницы, воспользовавшись спецсигналами.

Роды прошли без осложнений, отметили в ГИБДД.