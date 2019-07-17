Скандальный блогер об убитой челнинке: Девочка из зачуханного татарского города

Скандальный московский блогер и писательница Лена Миро в «Живом журнале» разместила пост, в котором она, не стесняясь в выражениях, осуждает убитую стюардессу из Челнов и жалеет ее убийцу.

По словам Миро, челнинка была и стюардессой, и стриптизершей, и массажисткой. Она часто снимала номер в отеле на 12 часов, и проводила там время не одна.

- В общем, что представляла из себя гражданка с невысокой социальной ответственностью Мухаметзянова, чем она занималась, как и на что жила, мне совершенно понятно. Девчонка из зачуханного татарского городка насмотрелась, как живут инстаграмные. То они летят в Эмираты, то в Китай. И у всех все хорошо и прекрасно (на фотографиях, во всяком случае). Понятно, что если у девчонки нет мозгов, но есть желание жить хорошо, деваться ей некуда, кроме как пойти в проституцию, - говорится в сообщении.

При этом в своем посте блогер жалеет молодого человека девушки, которого подозревают в убийстве.

- В юности парня обидели, он стал считать всех женщин падшими, но тяга к серьезным отношениям с честной девушкой все-таки пересилила. Никита встретил провинциальную татарочку из забытых богом Набережных Челнов и надеялся, видимо, что та не станет «давать» налево-направо, украшая его рогами. Как же, ага. Будто публичный «Дом-2» в Челнах не транслируют. Он убил ее в приступе… нет, не ревности, - резюмировала Миро.

Напомним, девушку нашли мертвой 10 июля в ванне с водой со следами насильственной смерти. Стюардесса была в одежде, на шее — следы пальцев, причина смерти — удушение. Погибшая работала стюардессой в авиакомпании iFly, в отеле проживала вместе с молодым человеком, с которым до этого останавливалась там несколько раз.

Предполагаемый убийца челнинки Никита Денин отправлен на ближайшие два месяца в СИЗО. На допросе он сообщил, что мотивом преступления стала ревность.