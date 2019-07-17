После ДТП с арендными авто ГИБДД Казани устроила на них массовый рейд

В Казани накануне сотрудники ГИБДД вышли в рейд на водителей каршеринговых авто и такси, об этом сообщили в дорожной инспекции.

По данным инспекторов, за 1,5 месяца казанцы на арендных машинах совершили 52 ДТП, в двух случаях они скрылись с места ДТП. Еще в двух — управляли в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ГИБДД расположились в районе улиц Ямашева, Декабристов, Дубравной, проспекта Победы и других магистралей с оживленным движением. Всего к 16:30 в ходе рейда проверили 45 арендных автомобилей, всего у них нашли 12 нарушений, в частности, шесть случаев непристегнутых ремней безопасности, а также использование сотовых за рулем автомобилей.

Подобные рейды будут проводиться и в дальнейшем.

"Бизнес Online"