В Казани осудили парня, сломавшего ребра преподавателю КФУ

В Казани осудили 27-летнего Павла Андреева, который в августе прошлого года избил 55-летнего преподавателя кафедры физической культуры и спорта КФУ Александра Белова, об этом стало известно на заседании суда.

Напомним, 16 августа около 00:30 у дома №51 по улице Право-Булачная Белов случайно задел плечом девушку, которая шла с молодым человеком — Андреевым. Тому не понравилось, что девушку задели, он развернул преподавателя КФУ и кулаком ударил в грудную клетку, в результате мужчина упал.

- Девушка все записывала на камеру телефона, а парень спрашивал, не вызвать ли мне скорую. Но я уже понял, с кем имею дело, поэтому отказывался. Они меня подняли и перетащили на остановку, посадили на скамейку. Я еле дышал, чувствовал, что у меня сломаны ребра, – рассказывал в ходе суда Белов.

Преподаватель попал в больницу с переломом ребер, врачи диагностировали пневмоторакс, ему сделали операцию на легкое. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека"

Сегодня Павлу Андрееву назначили наказание в виде лишения свободы условно на 4 года с испытательным сроком в 4 года.