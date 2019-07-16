Штаб Навального рассказал о тратах на резиденцию Минниханова в Боровом Матюшино

Штаб политика Алексея Навального в Казани рассказал о тратах на резиденцию президента Татарстана в Боровом Матюшино и гостевой дом управления делами президента, об этом сообщается на их сайте.

Всего в 2018 году на них потратили почти 130 миллионов рублей, большая часть тендеров касается озеленения территорий. В период с 2013 по 2017 год 29 из 30 подобных закупок выиграло ООО "ПСК "Гранит" на общую сумму 72 млн рублей.

- Почти во всех закупках прослеживается минимальное снижение цены: чаще всего — один процент. А как вы знаете из наших прошлых видео, такое на закупках неприемлемо: это не настоящая борьба и верный признак картельного сговора. Частым противником "Гранита" была фирма "Единый Ресурс". Правда, противником ее можно назвать лишь с большой натяжкой, ведь ни одной закупки компания не выиграла, да наверняка и не собиралась, - сообщили активисты.

Среди других трат - на обслуживание 51 телевизора, ежегодное обслуживание телевизоров, тарелок и ресиверов обходится бюджету в 900 тысяч рублей.

Чуть больше двух миллионов рублей ежегодно тратят на обслуживание четырех бассейнов — размер самого большого около 25 метров.

На охрану резиденции в Боровом Матюшино из бюджета ежегодно уходит 30 миллионов рублей - на "антитеррористическую защищенность объектов в мирное время, при объявлении мобилизации и военное время".

Штаб Навального в УФАС Татарстана обратился с заявлением о возможном картельном сговоре.