В Казани сняли на видео, как мужчину избили палкой, а после увезли в авто

В Казани во дворе №12 по ул. Кайбицкая двое мужчин избили палкой полуголого мужчину, а после затащили его в KIA и вывезли. Об этом сообщил житель города, увидевший избиение на записи. Подробности происшествия Prokazan.ru уточнили в МВД по РТ.

Инцидент случился 15 июля в 12:50, сначала двое мужчин палками побили другого, а потом посадили избитого мужчину в салон и уехали.

- Ситуация какая - мать мужчины, которого посадили в машину, перед этим обратилась к его друзьям, чтобы те перевезли его в наркологический центр. Видимо, мужчина сопротивлялся. После поступления сообщения от очевидцев был введен план "Перехват", машину остановили, затем все выяснилось. Состава преступления нет, - сообщили в МВД по РТ.