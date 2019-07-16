В Татарстане парня убили ударом в пах

В Альметьевске ночью 14 июля убили 25-летнего парня из Ульяновска, информацию источник портала подтвердили в Росгвардии РТ.

Предварительно, примерно в 23 часа в квартире по проспекту Строителей 22-летний парень в ходе ссоры из-за выпитого алкоголя ударил кухонным ножом в пах рабочего. Пострадавший скончался в больнице.

- Установлено, что подозреваемый уже имеет судимость по статье 158 УК РФ "Кража". Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщили в Росгвардии.

Нападавший был задержан.