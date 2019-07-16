Стало известно, как обновят набережную на левом берегу Казанки

Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с помощником президента РТ Наталией Фишман-Бекмамбетовой посетил набережную на левом берегу Казанки, после этого стало известно, как ее обновят. Об этом сообщили в Парках и скверах РТ.

Амфитеатр

На террасах набережной появится зеленый амфитеатр с пространствами для отдыха, где можно будет позагорать на зеленых газонах или понаблюдать за рекой. У Хрущевского пирса появится событийная площадь.

Променад вдоль воды свяжет новую набережную с существующей Кремлевской, там посадят ивы, липы, спиреи. Вечером площадь будет подсвечена светильниками с проекциями.

Кремлевский мост

На опорах моста появится гигантский стрит-арт, он также появится на бетонных террасах зеленого амфитеатра в этой зоне и на опорах моста Миллениум.

- Набережная станет витриной идей, навыков и проектов молодежи, местом экспериментальных и смелых решений и высказываний, будет удивлять посетителей, - сообщили в Парках и скверах РТ.

НКЦ и Экстрим-парк

Около парадной лестницы, спускающейся к воде, появится амфитеатр с небольшой платформой для выступлений и наблюдения за рекой. Будет восстановлен сквер Фукса, посадят липы, тополи, сирень, появится Парк знаний с павильонами.

Попасть на набережную можно будет и с улицы Подлужной, где появятся пешеходные проходы, а на входе установят сухие фонтаны с подсветкой.

В самой Национальной библиотеке РТ будут созданы книгохранилище, читальные залы, пространства для общения, кафе.

У моста Миллениум появится экстрим-парк, который станет самым большим комплексом из существующих аналогов в России. В рамках первой очереди в экстрим-парке появится скейт-парк, памп-трек, воркаут и паркур зоны, а также площадки для стритбола.