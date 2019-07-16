В Казани задержали экс-председателя крупнейшего ТСЖ

В Казани задержали 66-летнего Вячеслав Шелуханов, экс-председателя одного из крупнейших в городе товариществ собственников жилья "Азино-1", информацию СМИ подтвердил источник портала.

По предварительным данным, Шелуханова подозревают в том, что он, возглавляя МУП "ЖКУ Советского района Казани", с декабря 2009 года по февраль 2016 года незаконно приватизировал муниципальные квартиры.

Помимо Шелуханова подозревают еще четырех человек.

- Все они, предварительно, незаконно изготавливали официальные документы с ордерами, после чего предоставляли их в Советский суд, где признавалось их право собственности на ряд квартир исполкома города. Всего под подозрением сейчас находятся 4 квартиры по улицам Сахарова, Победы и Закиева. Общий ущерб мог превысить 4 млн рублей, - сообщили порталу.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество", "Служебный подлог" и "Фальсификация доказательств".

Отмечается, что Шелуханова отправили под домашний арест, в ходе дома у него дома нашли $350 тыс наличными. Адвокатом Шелуханова выступает Фаниль Кадыров, заявивший, что его клиент категорически не признает вину.

- Поводом для ареста стали события 2006 года, сколько лет прошло, все сроки давности вышли, а теперь вдруг возбудили дело, — прокомментировал претензии следователей Кадыров, передает "Бизнес Online".