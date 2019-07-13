В Татарстане девушке перерезали горло осколком бутылки

В Нижнекамске 29-летней матери двоих детей перерезали горло осколком от бутылки, это сделал ее 27-летний коллега. Информацию подтвердил источник портала.

Тело убитой было найдено утром 14 июля около павильона по продаже разливных напитков "Янтарная кружка" на проспекте Мира у дома №61 "б", по горячим следам был задержан продавец-консультант, работающий вместе с погибшей.

- Ночью потерпевшая с сожителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, возвращались из гостей. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора на почве ревности. В результате мужчина нанес подруге множественные удары разбитой бутылкой по шее и скрылся с места преступления, - сообщили в Следственном комитете.

Возбуждено дело по статье "Убийство".