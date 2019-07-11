В Татарстане рабочий погиб на нефтяной скважине

В Менделеевском районе РТ рядом с деревней Сетяково погиб 44-летний монтер, об этом сообщили в Следственном комитете.

Инцидент случился в 4 часа утра 11 июля, рабочий из Азнакаевского района получил задание на ремонт электродвигателя скважины. Открыв крышку двигателя, он приступил к замене проводов, не убедившись, что питание отключено.

- В результате, задев оголенный провод, он получил удар током и скончался на месте, - сообщили следователи.

По данному факту начата доследственная проверка.