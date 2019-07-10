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архив ProKazan.ru

«Не выходной, не подумай»: в Татарстане депутаты учредили новый праздник

Cегодня, 15:52 165 2 Автор: prokazan.ru

В Казани на заседании Госсовета Татарстана сегодня депутаты учредили День садовода, он будет праздноваться ежегодно в первую субботу сентября.

С инициативой учредить праздник выступил депутат Валерий Власов, таким образом он надеется "дополнительно популяризировать ведение садоводства и огородничества в республике".

Решение праздновать День саловода вызвало небольшую дискуссию, глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов посчитал, что такой праздник лучше отмечать в апреле. Впрочем, другие депутаты с ним не согласились, проголосовав за сентябрь.

- Не выходной, не подумай! Суббота! А то на работу, Миргалимов, не выйдешь в субботу. Сачканешь, - заявил представителю КПРФ спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, передает "Коммерсант".

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комментарии

Горожанин
0
11 июля 2019
16:21
Господи ,упокой их стремления к непонятному .
Манштейн
0
11 июля 2019
17:05
Во рту от повторения "халва " слаще не станет. Новые праздники упадочные отрасли не поднимут.

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