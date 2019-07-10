Стала известна судьба домов под Казанью, где дольщики стали жить в палатках

В казанском Кремле сообщили план дальнейших действий по помощи дольщикам ЖК "Яшьлек", которые несколько дней назад начали жить в палаточном городке около своих недостроенных домов, ситуацию сегодня прокомментировала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме Правительства РТ.

По ее словам, сейчас ведется работа по завершению строительства четырех домов.

- По оставшимся двум домам — № 13 и 14 — планируется выкуп прав требований, - сообщила Лилия Галимова.

При этом коммуникации к домам будут подведены за счет средств республиканского бюджета.

Напомним, заселиться люди планировали в конце 2017 года, но к декабрю построили лишь четыре дома, после чего проект встал, внешне все находится в высокой степени готовности, но здесь нет ни газа, ни воды, ни канализации. Все из-за того, что Минстрой РФ неожиданно изменил условия финансирования программы, лишив застройщиков возмещения затрат на строительство инженерных сетей.

После этого дольщики решили начать жить в палатках около своих домов.