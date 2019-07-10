Стало известно, когда ждать потепления в Казани

В Казани жаркая погода ожидается в конце июля, сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

В ближайшую пятницу Казань окажется в тылу атлантического циклона, поэтому похолодает до 19 градусов, такая погода ожидается всю вторую декаду июля.

Настоящая жара ожидается в конце июля - начале августа, когда обычно устанавливается самая высокая температура, так как прогревшаяся за первую половину лета поверхность земли начинает отдавать атмосфере тепло.

Ранее представитель Гидрометцентра России Владимир Тищенко сообщил, что в августе в Казани ожидаются погодные аномалии, будет холоднее, чем обычно, примерно на один градус.