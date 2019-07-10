Муж кассирши, похитившей 20 млн рублей, рассказал все на «Пусть говорят»

Муж кассира Луизы Хайруллиной, задержанной в Башкирии за кражу из банка более 20 млн рублей, Марат Хайруллин накануне в ходе шоу "Пусть говорят" рассказал о своем преступлении, полный выпуск появился в Сети.

Марат Хайруллин рассказал, что в 2010 году он начал ставить 200−300 рублей в букмекерских конторах, после размер ставок вырос, но мужчина постоянного проигрывал. К 2017 году он набрал кредитов на 2 млн рублей.

В 2018 году Марат Хайруллин уговорил жену взять в банке 50 тыс рублей, на которые он намеревался отыграться и затем вернуть деньги в кассу, после этого его жена начала забирать из хранилища в банке от 10 до 100 тыс рублей. Все деньги Марат Хайруллин проиграл.

Последний миллион она забрала 27 мая 2019 года, после этого они подались в бега, деньги ушли на переезды, питание, снятие квартир, часть мужчина также проиграл. В банке к тому моменту остались только муляжи денег.

- Мы решили, что люди должны подумать, что мы забрали все 25 миллионов в один день, чтобы подозрения не пали на других сотрудников банка, — отметил мужчина.

В завершение выпуска Марат вызвал бурный смех в студии, попросив в долг у населения страны еще 25 млн рублей, чтобы вернуть их банку. Выяснилось, что еще до поездки в Москву супруги встретились с адвокатами, которые единственным выходом из ситуации назвали возврат банку украденных 25 млн рублей.

- Но так как у нас нет денег, я хочу обратиться ко всем, может, кто нам чем поможет, – сказал Марат.

Однако эта фраза вызвала в студии только недоумение и смех. Зрители не понимали, почему Хайруллины решили, что смогут избежать уголовной ответственности, даже если жители страны помогут им собрать нужную сумму.

- Мы когда сбежали с маленькой частью этих денег, основная масса нас, конечно, поддерживала – все комментарии, все посты…, - заметил мужчина.

К слову, "ВКонтакте" появилось сообщество "Фонд Луизы Хайруллиной" по сбору средств для кассира, подозреваемой в хищении более 20 млн руб из банка в Салавате. Уточняется, что деньги необходимы для возмещения ущерба банку. Средства будут переданы в Россельхозбанк после установления обстоятельств дела, говорится в заявлении сообщества в соцсети. Если похищенное найдут в тайниках, собранные средства вернут благотворителям. На сегодняшний день деньги пока не поступали.

Напомним, сразу после съемок программы по прилету в Уфу мужчину задержала полиция.