Макаревич рассказал о выступлении на юбилее Метшина

Музыкант Андрей Макаревич рассказал о долгой дружбе с мэром Казани Ильсуром Метшиным, из-за которой он выступил на юбилее в честь его дня рождения, видеоинтервью появилось на канале Ксении Собчак.

Ксения Собчак спросила Макаревича про отношению к выступлениям на корпоративах.

- На свадьбах, днях рождения, бар-мицвах и прочих семейных радостях мы не выступаем. Исключением может быть, если это это только юбилей близкого друга нашего, мы бесплатного там сыграем, - рассказал музыкант.

Он уточнил, что у Метшина выступал в качестве друга.

- Это наш старый друг, мы сделали ему подарок. Мы с ним дружим много лет... Мы много лет друг друга знаем... Он еще в Нижнекамске работал... Посмотри, какая фантастическая стала Казань за время его правления - из жуткого бандитского города она превратилась в роскошную звезду, - ответил Макаревич.

Напомним, Метшин отпраздновал 50-летие в конце апреля. Празднование прошло в Большом концертном зале им. Сайдашева и "Пирамиде", поздравлять Метшина пришли президент РТ Рустам Минниханов, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, госсоветник Минтимер Шаймиев, вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Андрей Макаревич, Игорь Крутой и Сергей Безруков.