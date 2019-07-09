Синоптики: в августе в Казани ожидаются погодные аномалии

В августе в Казани и других российских регионах ожидаются погодные аномалии, об этом сообщил представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко.

К примеру, на на юге Красноярского края, в Иркутской области, Туве, а также к югу от Москвы и Казани будет холоднее, чем обычно, примерно на один градус, также на Урале, в Бурятии, Приволжье и в Северо-Западном округе могут пройти обильные дожди.

Тищенко добавил, что в целом на европейской территории страны средняя температура в августе будет близка к норме, передает "Российская газета".