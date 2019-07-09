Казань собирается повторно провести Чемпионат мира по водным видам спорта

В Казани хотят провести очередной Чемпионат мира по водным видам спорта, в южнокорейском Кванджу пройдет презентация заявки на проведение турнира в ближайшие доступные для этого сроки. Об этом сообщили в Международной федерации плавания, пишет РИА Новости.

Презентация пройдет 21 июля. В тот же день на специальной пресс-конференции будут объявлены города, которые примут чемпионат мира по водным видам спорта в ближайшие годы.

Напомним, ранее в 2015 году в Казани уже проходил "водный" чемпионат. Президент Международной федерации плавания Хулио Маглионе его лучшим за всю историю соревнований. "Этот Чемпионат стал лучшим в истории FINA, - говорил он. – В Казани все великолепно организовано, проделана грандиозная работа. Открытый бассейн внутри футбольной арены – это просто недостижимая вершина".