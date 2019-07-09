Казанцы возмущены: на Мамадышском тракте изменили схему движения

В Казани на пересечении Мамадышского тракта и улицы Натана Рахлина изменили схему организацию движение автомобилей, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

По новой схеме для проезда на улицу Натана Рахлина с Мамадышского тракта со стороны проспекта Победы необходимо сначала перестроиться в крайний правый ряд, проехать в заездной карман у парковки "Эдельвейса", дождавшись сигнала светофора, поехать в направлении улицы Натана Рахлина.

- Это сделано с целью нормализации дорожно-транспортной обстановки и увеличения пропускной способности Мамадышского тракта, - сообщили в мэрии.

Впрочем, казанцы недовольны.

- В Казани стало мало пробок, поэтому на Мамадышском тракте придумали новую. Ее создали из ничего – просто убрали стрелку на светофоре, - говорят они в соцсетях.