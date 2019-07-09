В казанском зоопарке умер медведь-долгожитель

В Казани в зоопарке умер бурый медведь-долгожитель по кличке Кучум, который родился в 1980 году и с 2 месяцев жил в этом зоопарке. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

- За спокойный и уравновешенный характер и умилительные ужимки при выпрашивании лакомства Кучума все любили и баловали. Медведь был замечательным папой – он вырастил вместе со своей парой, медведицей Сигналкой, не одно поколение медвежат, - говорится в сообщении на сайте зоопарка.

Медведь скончался из-за проблем с сердцем. Отмечается, что в природе медведи редко доживают до 32 лет, так что по человеческим меркам Кучуму было около 110 лет.

Сейчас в казанском зоопарке живут еще два бурых медведя: 16-летний Фомка и 13-летняя Маша.