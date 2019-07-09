Министр проедет через Казань на «Ладе», выбирая между трассой и реконструкцией

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин проедет через Казань до Тольятти на "Ладе X-Ray", в пути он будет выбирать между строительством новой платной трассы Москва — Казань и полной реконструкцией трассы М7. Об этом сообщает "Интерфакс".

- В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти, - сообщил сам министр, уточнив, что намерен пообщаться с населением этих городов.

Остановки будут в двух городах - Нижнем Новгороде и в Казани.

Ранее сообщалось, что правительство России сделает выбор между двумя вариантами реализации транспортного коридора Европа – Западный Китай: строительством новой трассы Москва–Казань и реконструкцией трассы М7. Это произойдет в конце июля.

Напомним, длина платной дороги составит 729 км, расчетная скорость движения по трассе — 120 км/ч. Дорогу планируют построить к 2025 году. Ее строительство обойдется в 539,6 млрд рублей, из которых более 323 млрд рублей предполагается привлечь за счет субсидий из федерального бюджета, 216,5 млрд рублей — из внебюджетных источников.