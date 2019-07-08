Казанец потерял 600 тысяч рублей, попытавшись устроиться на работу в США

В Казани 27-летний парень потерял 630 тысяч рублей, попытавшись устроиться на работу в известную медицинскую клинику Перельмана Пенсильванского университета. Информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, парню писали неизвестные в период с апреля по июнь этого года, они убедили его перечислить 630 тысяч рублей, пообещав тому устроить его в клинику.

- Перечислив деньги через банковское приложение казанец понял, что его обманули. Он написал заявление в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили порталу.