Жену экс-главы «Татфондбанка» попросили наказать за частичные ответы

Конкурсный управляющий экс-главы "Татфондбанка" Елена Рогожкина попросил суд привлечь к ответственности супругу банкира Лидию Мусину, которая не предоставила информацию, в том числе о ценных бумагах семьи и их залоге. Об этом сообщает Regnum.

В ходе дела о банкротстве Роберта Мусина были поданы ходатайства, которые касались договора дарения на дом и участков общей площадью 0,9 га в поселке Большие Ключи под Казанью, а также информации о имеющихся у Лидии Мусиной ценных бумагах "Газпром", суд удовлетворил ходатайства.

Однако жена Роберта Мусина на вопрос об участках земли не ответила, а относительно акций газовой компании предоставила неполную информацию. По данным конкурсного управляющего, эти акции могут быть совместно нажитым имуществом.

Суд по данному делу пройдет 26 июля, Лидии Мусиной грозит штраф.

Ранее стало известно, что в Казани передали в Вахитовский суд дело на экс-главу "Татафондбанка", которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Ущерб от действий Мусина составил более 53 млрд рублей.

Расследование продолжалось с 16 февраля 2017 года, Мусин был задержан 3 марта того же года. Около года банкир находился в СИЗО по обвинению в мошенничестве, после его отпустили домой.