В Татарстане парень покончил с собой возле разбившегося авто

В Бавлинском районе Татарстана 27-летний парень покончил с собой после ДТП, сообщает местное СМИ.

Сегодня в 4 часа утра на3 километре автодороги Бавлы - Потапово-Тумбарла водитель "Лады" 14-й модели потерял управление и опрокинулся в кювет.

После ДТП водитель покончил с собой недалеко от своего авто, ведется проверка.

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В Казани в опрокинувшейся на трамвайные пути фуре Freightliner покончил с собой 51-летний водитель. ДТП случилось рано утром, фура вылетела с дороги и врезалась в столб. Водитель фуры не пострадал, по его словам, он уснул за рулем. Примерно через 12 часов водителя нашли мертвым.