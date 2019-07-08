Минниханова признали одним из самых богатых чиновников России

Forbes включил президента РТ в список самых богатых чиновников России, об этом говорится в соответствующем рейтинге за 2019 год.

Самой богатой среди госслужащих РТ стала депутат Госсовета Татарстана Анастасия Колесова с личным доходом в 422,35 миллионов рублей и доходом семьи в 593,66 миллионов рублей,в общем рейтинге она заняла 21-е место.

На втором месте находится депутат Госсовета РТ Вячеслав Зубарев (37-е место) с личным доходом в 435,58 миллионов рублей и чуть большим семейным доходом – 435,74 миллионов рублей.

Минниханов занял третье место в татарстанском рейтинге и 92-е место в российском, его личный доход – 8,55 миллионов рублей, а семейный – 163,46 миллионов рублей.

В целом по России самым богатым чиновником стал депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, основатель группы компаний "Владимирский стандарт". В 2018 году его доход составил около 9,97 миллиарда рублей.

Отмечается, что рейтинг составлялся на основе данных о совокупном семейном доходе, задекларированном чиновниками и депутатами, а также их супругами и несовершеннолетними детьми.