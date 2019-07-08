СМИ: стало известно, куда делись 20 млн рублей сбежавшей в Казань кассирши

Марат Хайруллин, муж кассира Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении 20 млн руб из отделения банка в башкирском Салавате, рассказал, что проиграл эти деньги в азартных играх, передает РИА Новости.

Мужчина собирается отправиться в Москву, чтобы выступить на одной из популярных передач, где собирается обратиться к жителям России с просьбой помочь в сборе денег, которые он собирается вернуть банку.

- Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой, — добавил источник.

Ранее сообщалось, как отмечал адвокат мужчины, что его позиция строится на том, что он не знал о намерениях своей жены, что он жертва обстоятельств, которую поставили перед фактом. Как близкий родственник, он был вынужден помогать ей скрываться от следствия.

Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми в конце мая, ее подозревают в том, что она вынесла из отделения банка, в котором работала, свыше 20 млн рублей. В конце прошлой недели ее вместе с семьей нашли в Казани.