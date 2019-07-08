Под Казанью дольщики начали жить в палатках у недостроенных домов

Под Казанью около поселка Куюки жители домов, которые должны были быть построены в рамках программы "Жилье для российской семьи", начали жить в палаточной городке, об этом сами активисты сообщили в соцсетях.

Программа была принята в 2014 году, согласно ней нуждающиеся в жилье и социально незащищенные граждане должны были получить возможность купить квартиры по специальной цене не выше 35 тысяч рублей за квадратный метр.

Заселиться люди планировали в конце 2017 года, но к декабрю построили лишь четыре дома, после чего проект встал намертво. Все, что успели возвести, на первый взгляд, находится в высокой степени готовности, но здесь нет ни газа, ни воды, ни канализации. Минстрой РФ неожиданно изменил условия финансирования программы, лишив застройщиков возмещения затрат на строительство инженерных сетей.

По словам людей, в правительстве им обещали, что строительство возобновится в июне, однако проблема так и осталась не решенной. После этого дольщики решили начать жить в палатках около своих домов.

Дежурить по очереди в палаточном лагере более сотни обманутых дольщиков намерены до тех пор, пока стройка не возобновится.