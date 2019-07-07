В казанском аэропорту появился робот, который машет флагом Татарстана и все

В казанском аэропорту появился робот, который машет флагом Татарстана, видео появилось в сети.

Робот представляет собой механизированную руку, которая размахивает перед туристами и жителями города символом республики.

По информации Telegram-канала "Без Булдырабыз" роборуку спроектировали и разработали в казанской компании "Эйдос-Робототехника".

Представитель компании Антон Сурьянинов объяснил, что стенд и робота поставили, чтобы показать, что Татарстан и Казань — это инновационная и интересная локация.

- Нам в республике комфортно, решили сделать ей приятно. Наш робот может выполнять любые промышленные операции от сварки до обслуживания станков, — цитирует TJournal его слова.